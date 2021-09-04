Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Hacetler Mahallesi'nde Nazif Canalp'e 2 katlı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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