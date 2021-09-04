Son dakika haberleri | Bolu'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Hacetler Mahallesi'nde Nazif Canalp'e 2 katlı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder