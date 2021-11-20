Son dakika haberleri... Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mantar topladıktan sonra eve gitmek için yola çıkan M.M. (75) idaresindeki 06 DJ 302 plakalı otomobil, Kurşunlu köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü M.M. ile araçta bulunan H.T. (92), D.Ç. (83) ve B.Ç. (57) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.T, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.