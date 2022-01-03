Son dakika haberleri: Beyin ölümü gerçekleşti, organları 1'i çocuk 4 hastaya umut oldu

ADANA'da, silahla yaralanma sonucu 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 4 hastaya umut oldu. 1'i 9 yaşında olan 4 kişiye karaciğer, böbrek ve kalp nakli yapıldı.

Kentte silahla yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılan, ismi açıklanmayan hastanın beyin ölümü, 2 gün sonra gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışlaması sonucu 15 yıllık kronik diyaliz hastası Şahabettin Çam (51) ile Kübra Yılmaz'a (23) böbrek nakli, 4 yıldır karaciğer rahatsızlığı olan ve ilaçlarla tedavisini sürdüren Mehmet Naci Bardak'a karaciğer, Eda Ülgün'e (9) de kalp nakli yapıldı. Nakil sonrası hastalar, yeni yıla umutla girerken, organ bağışının önemine dikkat çekti.