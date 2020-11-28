Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı
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Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

28.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:26
Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bulunan inşaat halindeki bir otelde yangın meydana geldi.

İstanbul Beyazıt Meydanı'nda bulunan inşaat halindeki bir otelde yangın meydana geldi. İçeride çalışan işçiler binadan tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Mimar Kemalettin Mahallesi Darphane Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otelde işçiler çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, yoğun duman yükseldi. İçeride çalışan işçiler dışarı çıkarılırken yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri otelin etrafına güvenlik şeridi çekerek kapattı. İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun noktalarından biri olan Beyazıt'ta çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından belli olacak.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu - Selim Bayraktar/İHA)

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Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı
Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı
Beyazıt'ta inşaat halindeki otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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