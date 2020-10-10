Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
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Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

10.10.2020 04:14 | Son Güncelleme: 10.10.2020 04:20

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı Beşiktaş'ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir tünel geçidinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 02.45 sıralarında Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Seyrantepe istikametinde seyreden Necip Fazıl Tarakçı kontrolündeki 34 NT 2316 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralıyı ambulansa koyarak çevre hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı araç geçişleri tek şeritten sağlandı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı
Son dakika haber... Beşiktaş'ta feci kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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