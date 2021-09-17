Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE OTO LASTİK DÜKKANINDA YANGIN; İŞYERİ SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BAŞAKŞEHİR Dolapdere Sanayi Sitesi içerisinde bulunan oto lastik dükkanında yangın çıktı. Dükkanda bulunan bir makinenin motor kısmından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, işyeri sahibi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Dolapdere Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir oto lastik dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre dükkan içerisinde bulunan makinelerden birinin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Makinenin yandığını fark eden işyeri sahibi ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Söndürme çalışması sırasında işyeri sahibi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen işyeri sahibine, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.