Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor
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Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor

Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sel bölgesi Sinop ve Kastamonu'da ilçe merkezlerine kontrollü olarak elektrik verildiği bildirildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sel bölgesi Sinop ve Kastamonu'da ilçe merkezlerine kontrollü olarak elektrik verildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine enerji verildi. Şu an itibarıyla elektriksiz bölge kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da da ilçe merkezlerine kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor" denildi.


Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor
Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor
Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

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