Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
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Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

17.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:53
Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyorİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki Düztepe Üs Bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Soylu, Irak sınırında bulunan İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi'nde yaptığı incelemeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Üs bölgesinde inceleme yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Soylu, "İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz. Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri. 3 bin 450 metrede, Türkiye'nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük gurur" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor
Son dakika... Bakan Soylu: Türkiye'nin en yüksekteki üs bölgesi bir haftaya bitiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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