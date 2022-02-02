Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Cenazenin taşınması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyede bulunması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin taşınması
TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz için Trabzon'un Araklı ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.