Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

AA, Hasan Taşcan - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyede bulunması Cenaze namazının kılınması Cenazenin taşınması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe...

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenaze törenine katılması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a taziyede bulunması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin taşınması

TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz için Trabzon'un Araklı ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

Son dakika haberleri! Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Servet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Ankara, Cenaze, Yerel, Güncel, Haber

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