Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da çok önemli

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler olarak 'pandemi' yerine Türkçe karşılığı olan 'salgın' kelimesini kullandıklarını belirterek, "Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler olarak 'pandemi' yerine Türkçe karşılığı olan 'salgın' kelimesini kullandıklarını belirterek, "Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı kelimeler birdenbire dilimize girer ve kullanımı yaygınlaştıkça yerleşiverir. 'Pandemi', böyle bir kelime oldu. Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ