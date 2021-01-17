Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da çok önemli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da çok önemli

17.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:27
Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da çok önemli

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler olarak 'pandemi' yerine Türkçe karşılığı olan 'salgın' kelimesini kullandıklarını belirterek, "Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler olarak 'pandemi' yerine Türkçe karşılığı olan 'salgın' kelimesini kullandıklarını belirterek, "Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı kelimeler birdenbire dilimize girer ve kullanımı yaygınlaştıkça yerleşiverir. 'Pandemi', böyle bir kelime oldu. Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bakan Selçuk: Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da çok önemli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 13:30:35. #1.14#
title