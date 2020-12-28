Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte"

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.