Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte"
28.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:28
Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren