Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte"
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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: "Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte"

28.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:28

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte'
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte'
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte'
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin artış oranı yatırımları ve rekabet gücünü de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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