Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması! Kadını kolundan tutup dışarı attı - Haberler
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Taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması! Kadını kolundan tutup dışarı attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri söyledi.

KISA MESAFE TARTIŞMASI

İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi.

DIŞARIYA ATTI

Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bağcılar, Taksi, 3. Sayfa, Haber

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