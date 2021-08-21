Son dakika haberleri! Babasının arabada bıraktığı minik Ravza'yı itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zeytinburnu'nda otomobil içerisinde bırakılan ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki minik Ravza polis ve itfaiye ekiplerinin camı kırması ile kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda otomobil içerisinde bırakılan ve ağlamaya başlayan 3 yaşındaki minik Ravza polis ve itfaiye ekiplerinin camı kırması ile kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlenen çocuk daha sonra babasıyla birlikte araca binerek oradan uzaklaştı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Babası Mustafa Zengin, 3 yaşındaki kızı Ravza'yı aşı yaptırmak için hastaneye getirdi. Aşısı yapıldıktan sonra babası minik Ravza'yı tekrar arabaya bıraktı. Babası tarafından anahtarı kontağı üzerinde bırakılan otomobilin daha sonra kapılarının kilitlenmesi üzerine araç içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ravza, ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen Ravza, itfaiye ekiplerinin aracın camını kırması sonucu kurtarıldı.

Daha sonra babası aracın başına gelerek korku dolu gözlerle etrafı izleyen kızını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Baba Mustafa Zengin, kız çocuğunu aldıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı