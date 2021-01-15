Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı

15.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:34

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde yeni havalimanının temelini attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde yeni havalimanının temelini attı.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli-Şuşa karayolu ve Fuzuli havalimanının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Aliyev, havalimanının uluslararası olacağını ve yapımının yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Fuzuli ile Şuşa'nın birbirine yakın mesafede bulunduğunu belirten Aliyev, buraya havalimanı yapmalarının başlıca amacının yurt dışından gelecek misafirlerin Şuşa'ya daha rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde ikinci uluslararası havalimanını da ya Kelbecer ya da Laçın'da inşa edeceklerini bildiren Aliyev, "Büyük dönüş başlıyor. Çalışmalara start verildi. Düşmanı kısa sürede kovduğumuz gibi ata yurdumuz olan Karabağ'ı da kısa sürede yeniden kuracağımıza eminim." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:35:00. #1.14#
title