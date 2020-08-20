Son dakika haberleri! Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
20.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:12

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarımsaklı istikametine seyreden Murat Kaya yönetimindeki 45 AB M 338 plakalı otomobil, Çamlık Camisi önünde karşı yönden gelen Ümit Savaş'ın kullandığı 10 BFK 53 plakalı otomobille çarpıştı. Hasan Kaya idaresindeki 10 BCB 34 panelvan araç da Savaş'ın otomobiline arkasından çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Murat Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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