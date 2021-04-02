Son dakika haberleri | Avcılar'da korona virüs tanısı konulan şeker hastası evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Avcılar'da korona virüs tanısı konulan şeker hastası evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Avcılar'da korona virüs tanısı konulan şeker hastası evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Avcılar'da 50 yaşındaki korona virüs tanısı konulan ve evde yalnız olan şeker hastası adam hayatını kaybetti.

Avcılar'da 50 yaşındaki korona virüs tanısı konulan ve evde yalnız olan şeker hastası adam hayatını kaybetti.

Olay, dün Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce korona virüs tanısı konulan 50 yaşındaki şeker hastası adamdan yakınları haber alamayınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi. Adamın hayatını kaybettiği anlaşılınca olay yerindeki yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Adamın cenazesi morga kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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