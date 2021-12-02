Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ardahan'da

Son dakika haberleri: Ardahan'da, 405 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldığı bildirildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, 405 personelin katılımıyla "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla, kentte "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan il merkezi ve Göle ilçesi sınırlarında başlatılan operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.

Son dakika haberleri! Ardahan'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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