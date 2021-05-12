Son dakika haberleri! Antalya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı oto tamirhanesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı oto tamirhanesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki tamirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde büyük çapta hasara neden oldu. Tamirhanedeki yedek parçalarlar ve malzemeler kullanılamaz halde geldi, bir araçta hasar oluştu.

Alevlere müdahale etmeye çalışırken hafif yaralanan iş yeri sahibi Yusuf Ünal, sağlık ekince hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi