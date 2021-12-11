Son dakika haberleri | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (3)

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİLER

Ankara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam için Kahramankazan'daki Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından Yusuf, Sultan, Nevzat Öğüt ve Nezahat Cıbıroğlu'nun cenazeleri defnedilmek üzere Eskişehir'e götürülürken, Burcu Sağlam'ın cenazesi de Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.