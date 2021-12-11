Son dakika haberleri | Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİLERAnkara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam için Kahramankazan'daki Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı.
KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİLER
Ankara'da, trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam için Kahramankazan'daki Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkindi vakti kılınan cenaze namazına, hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından Yusuf, Sultan, Nevzat Öğüt ve Nezahat Cıbıroğlu'nun cenazeleri defnedilmek üzere Eskişehir'e götürülürken, Burcu Sağlam'ın cenazesi de Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan kazada ölen 5 kişinin, Burcu Sağlam'ın babaannesi Selfet Sağlam'ın cenazesine katılmak için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.