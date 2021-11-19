Anadolu Otoyolu'nda tırla hafif ticari aracın karıştığı kaza trafiği aksattı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda tırla hafif ticari aracın karıştığı kaza trafiği aksattı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın hafif ticari araçla çarpışması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın hafif ticari araçla çarpışması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun İzmit Şirintepe mevkisi İstanbul istikametinde G.A. idaresindeki 41 AET 202 plakalı tırla aynı istikamette seyreden 34 AHG 31 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Yaralanan tır sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik dolayısıyla araç kuyruğu oluştu.

Temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda tırla hafif ticari aracın karıştığı kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda tırla hafif ticari aracın karıştığı kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda tırla hafif ticari aracın karıştığı kaza trafiği aksattı

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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