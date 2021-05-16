Son dakika... Alman polisinden Türk vatandaşına şiddet

Son dakika haberler: Alman polisinden Türk vatandaşına şiddetAlmanya, (DHA)- Alman polisi, Frankfurt kentinde rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet uyguladı.

Alman polisinden Türk vatandaşına şiddet

Almanya, (DHA)- Alman polisi, Frankfurt kentinde rahatsızlanan Türk vatandaşına şiddet uyguladı.

Almanya'da Türklere yönelik polis şiddetine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi (34) polis tarafından sokak ortasında darp edildi. Polisin Çiftçi'ye uyguladığı şiddet kameraya anbean yansıdı. Çiftçi'nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı. Çiftçi'nin Frankfurt Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ifade edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi'nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı