Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi
29.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:30
Son dakika haber... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen