Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi
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Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi

29.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:30
Son dakika haberleri | Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi

Son dakika haber... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

"Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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