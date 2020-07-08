Son dakika haberleri: Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Bir son dakika haberine göre İZMİT'te yoğun sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.
08.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:18
İZMİT'te yoğun sağanak nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki 2 otomobilde hasara yol açtı.
- Kocaeli
Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki ücretsiz otoparkta sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun yağış sırasında bir ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. 41 KK 002 ve 58 NF 785 plakalı otomobillerin tavan ve bagaj kısımlarında hasar oluştu. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırırken polis, araçların sahiplerine haber verdi.
- Kocaeli
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Kaynak: DHA