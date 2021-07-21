Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Onur Dal/İHA)

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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