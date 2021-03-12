Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da kuyumcudan 1000 avro çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da kuyumcudan 1000 avro çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

12.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:29
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da kuyumcudan 1000 avro çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kuyumcudan 1000 avroyu çaldığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kuyumcudan 1000 avroyu çaldığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Uzun Çarşı'daki bir kuyumcuya gelen A.K, 1000 avro almak istediğini iş yeri sahibine söyledi.

İş yeri sahibi Aysun Çelik, A.K'ye 1000 avroyu verdi fakat şüpheli bu esnada dükkandan çıkarak kaçmaya başladı.

Çelik, A.K'nin arkasından "Hırsız var tutun" diye bağırarak yardım istemesinin ardından bir genç, tekme attığı şüpheliyi yere düşürdü.

Çevredeki banka güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Çalınan para ise kuyumcuya verildi.

Öte yandan, kuyumcudaki hırsızlık ile zanlının yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da kuyumcudan 1000 avro çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:30:09. #1.14#
title