Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da kuyumcudan 1000 avro çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kuyumcudan 1000 avroyu çaldığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kuyumcudan 1000 avroyu çaldığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Uzun Çarşı'daki bir kuyumcuya gelen A.K, 1000 avro almak istediğini iş yeri sahibine söyledi.

İş yeri sahibi Aysun Çelik, A.K'ye 1000 avroyu verdi fakat şüpheli bu esnada dükkandan çıkarak kaçmaya başladı.

Çelik, A.K'nin arkasından "Hırsız var tutun" diye bağırarak yardım istemesinin ardından bir genç, tekme attığı şüpheliyi yere düşürdü.

Çevredeki banka güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

Çalınan para ise kuyumcuya verildi.

Öte yandan, kuyumcudaki hırsızlık ile zanlının yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz