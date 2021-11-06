Afyonkarahisar'da boşanma husumetinde 4 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
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Afyonkarahisar'da boşanma husumetinde 4 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

SALDIRGAN YAKALANDIAfyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Afyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.


Afyonkarahisar'da boşanma husumetinde 4 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri
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