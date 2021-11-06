Afyonkarahisar'da boşanma husumetinde 4 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel
SALDIRGAN YAKALANDIAfyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Afyonkarahisar'da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.