PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
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PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Haberler | Dünya

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 14.30'da saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 13 füze atışı yapıldı.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
PKK/YPG'li teröristler Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu

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