Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Levent Caddesi'nde, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan polis, bir karpuz tezgahı çevresinde kan birikintisi ve tabancaya ait 7 boş kovan buldu.

Detaylı araştırma yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki İbrahim Atlı'nın, yanına motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını tespit etti.

Yaralının özel araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ekipler, motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan İbrahim Selim Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 04:11:35. #1.16#

title