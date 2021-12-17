Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 01 D 1728 plakalı otomobil, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nden 11054 Sokak'a dönüş yaptığı esnada, okuldan evlerine dönen Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet Berat Büyükce (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz'a (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan öğrencilerden Muhammet Berat Büyükce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammed Büyükce'nin yakınları fenalık geçirirdi. Ölen çocuğun babasının da 2017 yılında aracında ölü olarak bulunduğu öğrenildi. - ADANA

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri | Adana'da otomobil öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

 Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı

Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu iddia edilen şahıs yakalandı

 İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

İnternet üzerinden aldığı otomobili satmaya kalktı, ekspertize götürünce hayal kırıklığına uğradı: Trafiğe çıkamaz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title