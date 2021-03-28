Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
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Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

Son dakika dünya haberi: ABD'nin Oklahoma Cezaevi'nde koğuştaki kötü koşulları protesto eden mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra vurularak öldürüldü.

ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü
ABD polisi, gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü
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ABD'nin Oklahoma Cezaevi'nde koğuştaki kötü koşulları protesto eden mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra vurularak öldürüldü.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hapishanede hareketli dakikalar yaşandı. Oklahoma Cezaevi'nde 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum cumartesi gecesi cezaevi personelini rehin aldı. Mahkum koğuşta su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ifade etti. Cezaevi yönetiminden koğuştaki kötü şartların düzeltilmesini talep eden mahkum cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından ateş açtı.

MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Mahkumun öldürülmesinin ardından Oklahoma Cezaevi'nin kapısında toplanan makhum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti. Mahkum tarafından rehin alınan cezaevi çalışanının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Oklahoma Cezaevi Müdürü Greg Williams konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olayın cezaevinin 10'uncu katında meydana geldiğini ve mahkumun kendisine ilaç vermeye gelen cezaevi çalışanını rehin alarak koğuşun anahtarlarına el koyduğunu ifade etti.


Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü
Son dakika haberleri... ABD'de isyan çıkaran mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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