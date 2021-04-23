Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı

Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla çizdiği resimlerle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla çizdiği resimlerle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılını Coşkunöz Holding, çalışanlarının çocuklarının çizdiği resimlerle kutladı. Çocuklar "Hayalimizdeki Çevre" teması ile özledikleri doğayı ve çevreyi resme döktü. Çocukluğun geniş düş dünyasını ve çocukların bu dünyadan beklentilerini yansıtan rengarenk resimlere, holdingin web sitesinden ulaşılabiliyor. Holding çalışanlarının 4-14 yaş arası çocuklarının katıldığı resim şenliğinde katılımcılara sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Zor bir yılın ardından çocukların mutlu yarınları, temiz bir çevreyle birlikte hayal etmesini ve güç zamanlarda hayal gücünü kullanmanın insan için değerini göstermeyi hedefleyen resim şenliğine, holding çalışanlarının çocukları 180 resimle katıldı. Çocukların, hayal dünyasını kullandığı ve doğayı capcanlı renklerle boyadığı resimler, Coşkunöz Holding'in web sitesinde sergilenmeye devam edecek. Çocukların ve gençlerin eğitimine verdiği önem ve yürüttüğü projelerle ülkenin geleceğine ışık tutmaya çalışan Holding, resim şenliğiyle de çocukların düş kurup umut etmeye devam etmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı
Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı
Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İzmir depreminin mucize ismi Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize ismi Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 23 Nisan'ı çocuklar, 'Hayalimizdeki çevre' temasıyla yaptığı resimlerle kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 20:00:32. #1.15#

title