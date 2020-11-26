Son dakika haberi: Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda bir gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda bir gözaltı

26.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:12
Son dakika haberi: Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda bir gözaltı

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 litre etil alkol ile 131 şişe alkollü içki aroması ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 litre etil alkol ile 131 şişe alkollü içki aroması ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir iş yeri ile deposunda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve alkol içki aroması satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 litre etil alkol ile 131 şişe alkollü içki aroması ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar yine rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar yine rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Yerli korona aşısında bir kritik eşik daha aşıldı! Bakan Koca, 'Umutluyuz' dedi
Yerli korona aşısında bir kritik eşik daha aşıldı! Bakan Koca, "Umutluyuz" dedi

Olayla ilgili gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
Silivri'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Silivri'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala İlham Aliyev Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Cansu Dere Şevval Sam Deniz Seki
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Antalya Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Zonguldak'ta sahte içki operasyonunda bir gözaltı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 21:12:25. #1.15#
title