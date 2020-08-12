Son dakika haberi | Yüzlerce kişiyi dolandıran çeteyi çökerten köfteci konuştu Son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda köfteci dükkanı bulunan Ali Birinci'nin kendisini dolandırmaya çalışan bir kişiye inanmayarak şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU'nda köfteci dükkanı bulunan Ali Birinci'nin kendisini dolandırmaya çalışan bir kişiye inanmayarak şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma sonucunda aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu iddia edilen 36 kişilik çeteyi çökertti. Çetenin yüzlerce kişiden yaklaşık 200 milyon lira topladığı öğrenildi.

" DEVLETİN ÜST DÜZEYİNDEN İNSANLAR BİZİ GÖREVLENDİRDİ "

Ali Birinci dolandırıcıların kendisini nasıl kandırmaya çalıştığını ve yaşanan süreci anlatırken şunları söyledi:

"Bu kişiler çete mi değil mi konusunu biz bilmiyorduk. Biz esnaflık yaparken gelen müşterilerimiz ile zaman zaman sohbetler ediyoruz. Bu arkadaşla da bu şekilde bir diyalogumuz oldu. Takip eden 10-15 günlük süreçten sonra böyle bir konu gündeme geldi. Bizim yapımızı öğrendikten sonra '"Yurtdışında devletin paraları var. Ülkemize ambargolar uygulanıyor, her taraftan bir baskı altındayız, paralar gelmiyor. Devletin üst düzeyinden insanlar bizi görevlendirdiler. Yurtdışındaki paraları biz burada belirli karlar karşılığında yatırıp sigorta ettirip o paraları Türkiye'ye getireceğiz' demeye başladı. Konu böyle olunca işkillendim. Oraya 1 milyon lira para koyacaksınız 3 ayda bir 250 bin lira para alacaksınız, parayı bir bankaya kendi hesabınıza yatıracaksınız. Bankaya kimsenin karışma şansı da yok. Bu para kimseye dokunamayacak ama 3 ayda bir 250 bin lira, 5 yıl sonunda 8 milyon lira gibi bir paraya tekabül ediyor onların sundukları listede. Diğer taraftan şuna baktım ben burada onca insan çalıştırıyorum ama işim ekonomik olarak yola girmiyor. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat para kazanıyor derken, bir süre sonra 'buraya gelip gitmeyin' dedim. Baktım ki çevremdeki insanlarla iletişime geçmeye başlayınca dedim ki, 'bu işleri burada yapma git başka yere şikayet edeceğim seni' dedim."

" MİNİMUM 1 MİLYON LİRA VE ÜSTÜYLE GİRİLEBİLİYORDU "

Birinci, şüphelinin bu konuyu anlatırken devlet büyüklerinin haberi olduğunu; onların talimatıyla yaptıklarını söylediğini belirterek, "Devletin bir kolluk kuvveti, bir dış gücü yok mu ' Niye siz yani ' ' diye de sordum. Ankara bitti de Zeytinburnu'nda Cevizlibağ'da lokantada konuşulacak konular mı bunlar, gibi tartışmalar oldu. Sonra bu konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e yazdım. O dönem ifadeleri alınmıştı sonrasını bilmiyorum sonrasında da buradan taşınmışlardı. Bugüne kadar haberim de yoktu. 200 milyon lira gibi paralar konuşuluyor. Sizden belli bir para istemiyorlar minimum 1 milyon lira ila üstüyle sisteme girilebiliyordu." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA