Son dakika haberi: Yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine jandarma operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi: Yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine jandarma operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Yılbaşı öncesi sahte alkol üretimine jandarma operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Burdur'da yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi gerçekleştirilen adrese jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da yılbaşı öncesi sahte alkol üretimi gerçekleştirilen adrese jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 42 litre sahte alkol ele geçirildi.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy köyünde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. A.P. ve H.Ç.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28,5 litre rakı, 8,5 litre viski ve 5 litre şarap olmak üzere toplamda 42 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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