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Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için "gezici okul"

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Otobüste eğitim gören çocuklar Öğrencilerden detaylar Yemek sırasında bekleyen çocuklar Görevli öğretmen ile röportaj Öğrencilerle röportaj YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 'Tejas Asia' adında bir STK imkanları kısıtlı olan ve eğitim almaya gücü yetmeyen çocuklara eğitim...

Otobüste eğitim gören çocuklar

Öğrencilerden detaylar

Yemek sırasında bekleyen çocuklar

Görevli öğretmen ile röportaj

Öğrencilerle röportaj

YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 'Tejas Asia' adında bir STK imkanları kısıtlı olan ve eğitim almaya gücü yetmeyen çocuklara eğitim vermek için otobüslerde ücretsiz ders vermeye başladı.

STK, çocukların derslere katılabilmelerini kolaylaştırmak için otobüslerini Delhi'deki gecekondu mahallesinin yakınındaki dört farklı alana park etmektedir.

Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için gezici okul

Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için gezici okul

Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için gezici okul

Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için
AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri
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