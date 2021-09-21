Son dakika haberi... YENİ DELHİ - Hindistan'da ekonomik imkanları kısıtlı çocuklar için "gezici okul"
AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Otobüste eğitim gören çocuklar Öğrencilerden detaylar Yemek sırasında bekleyen çocuklar Görevli öğretmen ile röportaj Öğrencilerle röportaj YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 'Tejas Asia' adında bir STK imkanları kısıtlı olan ve eğitim almaya gücü yetmeyen çocuklara eğitim...
Otobüste eğitim gören çocuklar
Öğrencilerden detaylar
Yemek sırasında bekleyen çocuklar
Görevli öğretmen ile röportaj
Öğrencilerle röportaj
YENİ DELHİ - Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 'Tejas Asia' adında bir STK imkanları kısıtlı olan ve eğitim almaya gücü yetmeyen çocuklara eğitim vermek için otobüslerde ücretsiz ders vermeye başladı.
STK, çocukların derslere katılabilmelerini kolaylaştırmak için otobüslerini Delhi'deki gecekondu mahallesinin yakınındaki dört farklı alana park etmektedir.