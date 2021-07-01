Son dakika haberi... Yeni atanan Yunak Polis Merkezi Amiri Elmas görevine başladı

Son dakika haberine göre Yunak Kaymakamlığı Polis Merkezi Amirliği görevine, komiser yardımcısı Mehmet Fatih Elmas atandı.

Yunak Kaymakamlığı Polis Merkezi Amirliği görevine, komiser yardımcısı Mehmet Fatih Elmas atandı.

Yunak Polis Merkezi Amirliği görevini 10 yıldır sürdüren Başpolis Durmuş Ahmet Örkcü'nün tayinin Gümüşhane'ye çıkmasının ardından boşalan göreve atanan Mehmet Fatih Elmas, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

1993 yılında Çorum'da doğan Elmas, 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Gölbaşı Polis Akademisinde 1 yıl süren eğitimin ardından Elmas, İçişleri Bakanlığı tarafından ilk görev yeri alan Yunak ilçesine atandı.

Mehmet Fatih Elmas, AA muhabirine, Yunak'ın şirin, güzel ve huzurlu bir ilçe olduğunu söyledi.

Yeni görev yerinde sükunetin ve var olan huzurun korunması için çalışacaklarını belirten Elmas, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçe halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

Elmas, ilçedeki diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışarak mevcut huzuru korumanın gayreti içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal