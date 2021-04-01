Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
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Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı

Son dakika gündem haberine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ısınmak için yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturan mezarlık görevlisi Osman Öz (51), bir anda alevler içerisinde kaldı.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ısınmak için yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturan mezarlık görevlisi Osman Öz (51), bir anda alevler içerisinde kaldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Öz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alaşehir Asri Mezarlığı'nda görevli Osman Öz, bugün saat 12.00 sıralarında, arkadaşları ile ısınmak için odun toplayıp, varil içinde ateş yaktı. Öz, ardından ateşin yanına getirdiği içi yarısına kadar tiner dolu 5 litrelik plastik bidonunun üzerine oturup, ısınmaya başladı. Bir süre sonra tiner dolu bidon, ısının etkisiyle parlayıp, alev aldı. Alevlerin arasında kalıp, kıyafetleri tutuşan, bir çocuk babası Osman Öz, arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralanan Öz, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz, buradaki ilk müdahalenin ardından yanık ünitesi bulunan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Öz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı
Son dakika haberi... Yaktığı ateşin yanında tiner dolu bidona oturunca alevler içinde kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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