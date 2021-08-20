Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü Bünyamin Baştürk (61) hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bolvadin- Yunak karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Bolvadin istikametinden Büyükkarabağ köyüne giden 06 EU 6959 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Bünyamin Baştürk, iddiaya göre viraja hızlı girdi. Baştürk'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Baştürk ile yanında bulunan eşi Güllü Baştürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobil sürücü Baştürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Güllü Baştürk ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Bünyamin Baştürk'ün cenazesi de morga konuldu.

Jandarma ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için olay yerinde çalışma yaptı. Kaza sonucu ters dönen otomobilin kaldırılmasıyla, trafik akışı normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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