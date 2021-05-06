Son dakika haberi: Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu
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Son dakika haberi: Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımı devam eden askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yapımı devam eden askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu.

Bayburt'un Arpalı beldesinde inşa edilen askeri kışlada çalışmalar sürüyor. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu. 37 bin metrekare alanda üzerinde gerçekleşecek projede, öncelikle nizamiye binası, enerji ve ısı yönetim merkezi, topçu taburu ile bağlı birlik binaları, lojistik destek komutanlığı binası, karargah binası ve konferans salonu ile tabur komutanlıkları binaları yapılacak. Bayburt'un önemli yatırımlarından olan Arpalı Askeri Tugay Kışla inşaatı yükselmeye başladı. İnşaat alanında Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile incelemelerde bulunan Vali Epcim, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BAYBURT

Son dakika haberi: Vali Epcim, askeri kışla inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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