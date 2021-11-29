Son dakika haberi... Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu - Haberler
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Son dakika haberi... Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dere yatağında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dere yatağında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Yayalar ve Budaklar köyleri arasındaki derenin kenarında odun toplayan bir kişi, dere yatağında patlamamış top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf ya da rakama rastlanmayan top mermisi, güvenli bir bölgede imha edildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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