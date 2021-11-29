Son dakika haberi... Uşak'ta dere yatağında patlamamış top mermisi bulundu

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde dere yatağında bulunan patlamamış top mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Yayalar ve Budaklar köyleri arasındaki derenin kenarında odun toplayan bir kişi, dere yatağında patlamamış top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.

Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf ya da rakama rastlanmayan top mermisi, güvenli bir bölgede imha edildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet