Son dakika haberi... TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ KOTİL KORONAVİRÜSE YAKALANDI Son dakika gündem haberi: Haber: Enver ALAS / İSTANBUL,DHATürk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

Haber: Enver ALAS/ İSTANBUL,DHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun."

Kaynak: DHA