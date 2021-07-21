Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı, izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını eleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı, izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını eleştirdi

Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı, izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanması için 29 merkezde gerçekleştirilen ve izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını "Tunus'a karşı suç" olarak nitelendirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanması için 29 merkezde gerçekleştirilen ve izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını "Tunus'a karşı suç" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 aşısı için tüm Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısına değindi.

Said, bakanlığın vatandaşlara açık aşı günü için tahsis edilen merkezlerde yaşanan kalabalığa işaret ederek, bu durumu "Tunus aleyhinde bir suç" şeklinde değerlendirdi.

Vatandaşların bu şekilde toplanmasının, siyasi sistem içindeki etkili kişiler tarafından düzenlenmiş bir süreç olduğunu ifade eden Said, bu tabloda amacın aşı yapmak değil, enfeksiyon yaymak olduğunu kaydetti.

Said, Tunus'taki siyaset pandemisinin Kovid-19 salgınından daha büyük olduğunu aktardı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi de dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Mehdi'nin, salgın sürecini iyi yönetemediğini belirterek, ilgili mercilere danışmadan Kurban Bayramı'nda Kovid-19 aşısı için tüm Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısı yapmasının da "suç" olarak tanımlanabilecek bir karar olduğunu belirtmişti.

Görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, 19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günlerinde 29 merkezde tüm Tunuslulara açık aşı kampanyası için çağrıda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise bayramın birinci günü bu merkezlerin önünde salgın tedbirlerine uymanın zor olduğu yoğun kalabalıkların oluştuğu ve izdiham yaşandığı görülmüştü.

Başbakanlıktan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi." ifadesi kullanılmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle görevden alınan Bakan Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 821 kişi hayatını kaybetti, 554 bin 991 kişi enfekte oldu, 443 bin 979 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Tunus Cumhurbaşkanı, izdihamın yaşandığı açık aşı kampanyasını eleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:46:35. #1.15#

title