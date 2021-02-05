Son dakika haberi | Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kays'tan yeni bakanların yemin etmesi için tarih istedi

Son dakika gündem haberine göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'den yeni atanan bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesi talebinde bulundu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'den yeni atanan bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesi talebinde bulundu.

Tunus'ta yayın yapan bir radyo kanalına konuşan Başbakan Meşişi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in bakanlara anayasa yemini etmeleri için davet göndermemesini "devletin işleyişini kesintiye uğratmak" olarak nitelendirdi.

Meşişi, Cumhurbaşkanı Said'in bakanları kabul etmemesine dair kendisine resmi bir gerekçe sunmadığını ve bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesini talep ettiğini kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşisi'nin kabinede yaptığı ve 27 Ocak'ta Meclisten güvenoyu alan kısmi revizyonun ardından bakanların yeminini kabul etmediğine dair resmi açıklama yapmadı. Ancak Said, yeni kabinenin Mecliste güvenoyu almasının ardından yeni bakanlara yemin etmeleri için davet göndermedi.

Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği, 25 bakandan 11'inde yaptığı revizyonla oluşturduğu yeni kabine, 27 Ocak'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmiş, kabine değişikliğinde önerilen isimlerden bazıları aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti