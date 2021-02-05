Son dakika haberi | Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kays'tan yeni bakanların yemin etmesi için tarih istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kays'tan yeni bakanların yemin etmesi için tarih istedi

05.02.2021 23:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:56
Son dakika haberi | Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kays'tan yeni bakanların yemin etmesi için tarih istedi

Son dakika gündem haberine göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'den yeni atanan bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesi talebinde bulundu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'den yeni atanan bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesi talebinde bulundu.

Tunus'ta yayın yapan bir radyo kanalına konuşan Başbakan Meşişi, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in bakanlara anayasa yemini etmeleri için davet göndermemesini "devletin işleyişini kesintiye uğratmak" olarak nitelendirdi.

Meşişi, Cumhurbaşkanı Said'in bakanları kabul etmemesine dair kendisine resmi bir gerekçe sunmadığını ve bakanların anayasa yemini etmesi için tarih belirlemesini talep ettiğini kaydetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşisi'nin kabinede yaptığı ve 27 Ocak'ta Meclisten güvenoyu alan kısmi revizyonun ardından bakanların yeminini kabul etmediğine dair resmi açıklama yapmadı. Ancak Said, yeni kabinenin Mecliste güvenoyu almasının ardından yeni bakanlara yemin etmeleri için davet göndermedi.

Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği, 25 bakandan 11'inde yaptığı revizyonla oluşturduğu yeni kabine, 27 Ocak'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmiş, kabine değişikliğinde önerilen isimlerden bazıları aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı Kays'tan yeni bakanların yemin etmesi için tarih istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 00:03:19. #1.15#
title