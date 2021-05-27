TÜNELİN DUVARINA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI
KAZADAN ÖNCE YOLCULUĞU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ İzmit'te, kullandığı motosikletin tünel içerisindeki yangın dolabına çarpması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Tolga Avşar'ın (34) kazadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşı Alp Gürsu (21) ile beraber çıktıkları yolculuğu cep telefonuyla...
KAZADAN ÖNCE YOLCULUĞU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ İzmit'te, kullandığı motosikletin tünel içerisindeki yangın dolabına çarpması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Tolga Avşar'ın (34) kazadan yaklaşık 2 saat önce arkadaşı Alp Gürsu (21) ile beraber çıktıkları yolculuğu cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Kazada ölen Tolga Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Alp Gürsu'nun yolu görüntülediği, Tolga Avşar'ın ise motosikleti kullandığı görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı