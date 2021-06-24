Son dakika haberi... Trabzon'da kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü

Son dakika gündem haberi: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Cemil Kalkan (66) yönetimindeki 61 KM 297 plakalı kamyonet, Kaldırım Yayla Arhangelos mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kalkan'ın cesedi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Gelleci