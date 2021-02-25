Son dakika haberi... Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı

25.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:42
Son dakika haberi... Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı

Son dakika gündem haberi... TRABZON'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P. gözaltına alındı.

TRABZON'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P. gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürleri A.U. ve C.P.'yi teknik takibe aldı. Düzenlenen operasyonda biri saklandığı evde, diğeri ise arabasında yakalanarak gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından operasyonu 'kaçamayacaksınız' başlığı ile paylaştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Zeki Müren Sezen Aksu Defne Samyeli
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:47:01. #1.14#
title