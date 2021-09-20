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Son dakika haberi! Topaloğlu: "Selin izlerini kısa sürede sileceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Topaloğlu:

Son dakika haber: 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçenin bazı mahallerinde yaşanan selin izlerini kısa sürede sileceklerini söyledi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçenin bazı mahallerinde yaşanan selin izlerini kısa sürede sileceklerini söyledi.

Geçen günlerde 19 Mayıs ilçesi Nebiyan bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, selin tahribata uğrattığı noktaları inceledi. İlçenin Yeşilyurt, Ormancık ve Fındıklı Mahallelerinde tahribata yol açan selin izlerini kısa sürede sileceklerini belirten Başkan Osman Topaloğlu, "Yoğun yağıştan etkilenen mahallelerimizde, mahalle muhtarlarımız ile birlikte tahribata yol açan noktalarda incelemelerde bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla en büyük etken, yol kenarlarında bulunan su kanallarına atılan dallar, moloz parçaları gibi materyallerin, büzlerin önünü tıkaması sonucu suyolunun değişmesiyle oluşmuş. Vatandaşlarımızdan ricamız, su kanallarını temiz tutması. Bizler de bu noktalardaki geçiş büzlerimizi daha da büyütüp suyollarını rahatlatacağız. Tüm ekiplerimiz buralarda çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu izleri sileceğiz. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, ziyareti sırasında hasta ziyaretlerinde de bulunup, vatandaşlarla sohbet etti. - SAMSUN

Son dakika haberi! Topaloğlu: Selin izlerini kısa sürede sileceğiz

Son dakika haberi! Topaloğlu: Selin izlerini kısa sürede sileceğiz

Son dakika haberi! Topaloğlu: Selin izlerini kısa sürede sileceğiz

Son dakika haberi! Topaloğlu: Selin izlerini kısa sürede sileceğiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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