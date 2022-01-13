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Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı İzmir'in Tire ilçesinde kömür madeninde çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

İZMİR (İHA) - Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde kömür madeninde çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 16.00 sıralarında Akçaşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait linyit madeninde meydana geldi. İddiaya göre, kömür madeninde çalışan Yakup Y. ile evli ve iki çocuk babası olan Fatih G. henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi. Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu. Baygın bir şekilde ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin tedavilerine başlanırken, sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, haberi alan işçilerin yakınları hastaneye akın ederken, jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Tire'de kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı

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