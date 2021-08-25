TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elif Nur'un acı haberini alan yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük'ün kullandığı TIR'ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti
TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Arda Güler Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TIR'ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 00:09:53. #1.14#

title