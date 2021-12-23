Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada - Haberler
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Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde, ağ içerisinde çıkan yaklaşık 150 kilo balıklar tekrar denize bırakılırken, uyarılara uymayan 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Bir kişinin avcılık yaparken yakalanma anı ise, kameraya yansıdı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı avlama yapanlara yönelik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Dün Terkos Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri ve Arnavutköy Yassıören Jandarma ekipleri de katıldı. Ortak yapılan denetimde, yasadışı ticari avcılıkta uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak kullanılan yaklaşık 500 metre uzatma misina ağlara el konuldu. Ağ içerisinde çıkan yaklaşık 150 kg muhtelif balıklar tekrar denize bırakıldı. Uyarılara uymayan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, bir kişinin avcılık yaparken yakalanma anı ise, kameraya yansıdı.

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan bir kişi suç üstü yakalandı... O anlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz - Son Dakika Haberleri

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